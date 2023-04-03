「甜心教主」王心凌日前出席微博之夜，卻在典禮中被女主持人強脫外套跳舞，事後該主持人被網友砲轟連忙道歉。不過，她近日貼出多張與藝人Jessica（鄭秀妍）的合照，兩人的互動讓網友紛紛懷疑是否有新合作。

王心凌與Jessica在《乘風破浪》中累積了深厚情誼，成為了好姊妹，而她1日在微博貼出多張合照，寫下：「一條plog告别三月」可以看到兩人有私下聚會，也有在微博之夜後台的照片，感情相當好。

尤其兩人在後台的美照更是吸睛，王心凌的淺色露背裝，露出嘟嘴的表情，展現優雅甜美的氣質；而Jessica的黑色禮服，散發著高貴的氣息，且傲人的身材連禮服都快抵擋不住快下滑，兩大女神的合體，讓粉絲都誇讚。

事實上，Jessica在31日也貼出了相同的合照，兩人在留言區互動也受到粉絲關注，尤其王心凌在貼文寫道：「因為昨天在錄音室上班太認真所以遲到了」讓人不禁猜想，難道是在暗示新專輯會與Jessica合作。