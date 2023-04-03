台鐵單日運量創疫後新高！台鐵表示，昨日運量逾70萬人，連假前夕的3月31日逾75萬人，兩度逾70萬人，均創下疫後疏運量新高。不過這不是台鐵運量最高的一次，根據本報查證，2014年大年初三（2月2日）台鐵單日運量曾達88萬人次。

台鐵今（3）日表示，今年清明連假台鐵投入新型EMU3000型城際列車及EMU900型區間快車，疏運期間加開西線93列次，東線含跨線119列次，南迴線21列次，總計233列次加班車，運能較去年清明連假增加約25％。統計3月31日共疏運旅客75萬1800人（包括東線6萬1326人）；4月1日67萬6000人（包括東線6萬5120人）；4月2日運量再破70萬人（包括東線6萬人），均創下疫後疏運量新高。

台鐵強調，疏運期間特別注意行車運轉安全，提早完成路線、號誌、電力系統檢查，並在各機務段備妥預備編組，可隨時因應需求加開列車。台鐵局本部及各區協調中心均成立管制小組，加強各廠、段、站、以及工區停工檢查。

另歌手張惠妹、五月天近日於高雄舉辦多場演唱會，台鐵局表示，將為演唱會帶來的人潮做好安全疏運準備。