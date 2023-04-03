新北市假日藝術學校今年倍增至30所，自4月至12月共開設200多門各類藝術課程，提供學童們於周末假日及暑假參與。今年增開許多新課程，如永和國中帶孩子學習Blackpink等團體的熱門舞蹈課、十分國小天燈營等，將陸續開放報名。

教育局長張明文表示，藝術教育不僅能培養孩子美感素養、開發潛能，也能成為孩子終身的興趣及嗜好。新北市自2012年起首創假日藝術學校，迄今已12年，提供中小學學生於周末假日免費學習多元藝術。

為讓更多孩子有學習藝術的機會，教育局近3年持續擴增假日藝術學校，2021年15所、2022年26所，到今年30所，已是翻倍成長！除弱勢學生優先錄取外，部分課程也開放親子共同學習，不僅培養學生藝術創造力，也凝聚親子情感。

教育局表示，今年有10所學校首次加入假日藝術學校行列。如永和國中開設熱舞課程，帶孩子學習Blackpink等團體的熱門舞蹈，秀出自信與魅力，並教孩子用MV展現學習成果，留下美好回憶。

而秀峰高中開設音樂及美術課程，教導學生歌唱技巧、熱門音樂賞析及藝術欣賞，引導學員進行歌唱演練、樂器操作及美術實作等活動，更帶領學生參觀不同主題的藝文場館，增添藝術氣息。

同樣是初次開課的十分國小，開設5天的十分天燈體驗營，帶領孩子認識天燈歷史、彩繪壓克力天燈，並踏查十分老街。而南勢國小開設4天的生活手作創「藝」課程，結合SDGs12的目標，運用生活中常出現的素材，如校園落葉、回收光碟片、寶特瓶蓋、玻璃瓶等，帶領孩子運用巧思將垃圾變黃金。

教育局指出，新北市假日藝術學校課程涵蓋視覺、傳統、新媒體、表演、音樂等8大藝術領域，相當多元，每年更持續開發新的課程，30校課程從4月一路辦到12月，課程及報名資訊可至新北市社會教育資源網，藝術教育／假日藝術學校項下查詢。