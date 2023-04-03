大陸國家流感中心上月29日發佈2023年第12周《中國流感監測週報》，數據顯示，當周南方省份流感病毒檢測陽性率上升趨緩、北方省份持續下降，單周共報告683起流感樣病例暴發疫情。根據《人民日報》健康用戶端梳理2023年以來發佈的《中國流感監測週報》發現，從流感樣病例數據公佈以來，本周次實現了首次下降。

雲南省第一人民醫院感染性疾病與肝病科副主任醫師夏銨冬表示，從臨床上看，這一資料和臨床我們觀察到的患者就診量基本一致。近兩周來看，流感病人較前幾周有一個明顯的下降趨勢。他認為隨著確診流感的人數下降，本輪流感高峰應該已經過去。

據大陸國家流感中心的官方資料指出，流感樣病例暴發疫情在第11周（3月13日至3月19日）到達高峰為858例。而從第6周公佈該資料以來，該資料一直呈現上升態勢，並在第7至9周上升態勢較明顯。直到第12周，該資料首次出現下降態勢。