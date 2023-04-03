大陸房地產研究機構中指研究院發布報告稱，3月調查的14個中國主要城市樓市成交量，月漲幅擴大至55.7％，按年則轉升，幅度達66.6％。其中一線城市月升幅逾七成領漲，二線城市跟隨，三線城市月增速不到三成相對落後。

報告顯示，3月一線城市成交面積整體月漲73％，年漲83.9％。分城市來看，其中廣州月漲幅最大，為81.1％，上海次之，月漲幅77.8％，年漲幅則為117.7％。

二線代表城市當月成交面積月漲54.7％，年漲70.9％；其中青島月漲幅最高，為118.6％。三線代表城市成交量月漲幅28.6％，其中韶關下跌7.6％，三線城市年漲幅為60.1％。

此外，監測的7個代表城市庫存面積按月整體下降0.28％，其中上海庫存漲幅較大，為2.25％；寧波降幅最大，為6.52％。

中指研究院2月調查的16個中國主要城市樓市成交量按月大幅上漲31.9％，按年降幅縮小。