童子瑋與民進黨的黨公職響應聲援台灣加入世衛組織。左起為市議員張顥瀚、施偉政、吳驊珈、議長童子瑋、市議員許睿慈、曾怡芳、陳宜。（童子瑋服務處提供／張志康基隆傳真）

瑞士日內瓦即將於5月21日舉辦2023年世界衛生大會（WHA），為推動台灣加入世衛組織，瑞士台灣商工會聯合總會日前拜會基隆市議長童子瑋，童子瑋也允諾將協助串連基隆民進黨黨公職力挺。

瑞士台商會會長謝瑾表示，WHA舉辦期間，旅歐海外台灣人將在瑞士舉辦「聲援台灣入世衛」遊行活動。目前已經製作了台灣風格漁夫帽、手舉旗、「母親的名字叫台灣」領巾等等宣傳品，瑞士台商會將持續拜訪台灣各界先進，跨大響應能量。希望這一次的聲音能夠讓全球的國際人，都聽到我們台灣應該要進入世界衛生組織、參與世界衛生大會。

童子瑋表示，他非常支持台灣正名加入世衛組織的活動，對海外台灣人無私付出為台灣努力的行動感到衷心敬佩，他也積極串連基隆市民進黨黨公職響應聲援活動，包括基隆民進黨黨籍議員張顥瀚、施偉政、吳驊珈、許睿慈、曾怡芳、陳宜，還有黨部主委蘇仁和，紛紛披上台灣領巾，獻聲喊口號，要讓世界聽見台灣人的聲音。

童子瑋強調，進入世衛，勢在必行。如今講述SARS疫情的「國際橋牌社《和平歸來》」熱映中，他強力推薦紀錄台灣歷史故事的優質影視，該劇也讓不少人聯想到2003年SARS疫情期間，中國官員在WHO大會，全面封殺台灣參加，甚至還嗆台灣記者「誰理你們」。凸顯台灣在健康議題上受中國打壓的孤兒處境。如今20年過去，台灣在醫療上的成就早獲大部分國家肯定，更應該勇敢自信向世界表達我們的的意願與聲音。

謝瑾也提到，「國際橋牌社《和平歸來》」五月也將在瑞士日內瓦放映，讓世界更認識到台灣的外交處境與醫療需求。童子瑋強調，支持台灣以台灣之名，進入世界衛生大會WHA，彰顯人權、人道救援價值。