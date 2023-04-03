車瑞元劇中溫暖體貼圈粉無數。（中天娛樂台提供）

近期復仇劇《黑暗榮耀》引發熱論，男主角李到晛為了宋慧喬甘願成為「劊子手」，幫女主角復仇魅力爆表。正在中天娛樂台熱播的韓劇《第二任丈夫》，也是值得入坑的復仇劇，劇中男主角尹在民(車瑞元飾)同樣為了女主角奉善花（嚴賢璟飾）願意做任何事，並助攻她的復仇計畫，許多台詞都表露無疑，像是「我想站在善花妳這邊，出面為妳戰鬥」、「就利用我來報仇吧，我會徹底成為善花妳的武器」，讓觀眾直呼「太帥氣了」，劇中溫暖體貼模樣圈粉無數。

31歲的車瑞元，劇中展現暖男魅力，現實生活中他卻有著出乎意料的另一面，車瑞元曾透過實境綜藝節目公開自己的家，房子最大的特點竟是沒有裝暖氣、冷氣，冬天時，他在家裡只使用煤油暖爐，更隨身攜帶暖暖包、穿著羽絨衣。同劇演員嚴賢璟就爆料，在《第二任丈夫》拍攝期間，演員一起到車瑞元家作客，「一進屋他就給我暖暖包，當時我就說不用，把暖暖包還給他，過一會兒覺得真的很冷，甚至借了他的大衣穿」，最後所有人都穿上羽絨衣、喝著酒暖身，嚴賢璟打趣地說車瑞元的家「不是人住的房子」。

眾人不禁好奇車瑞元是不是遇到不動產仲介詐騙才會租這房子，車瑞元趕緊澄清，表示私下很喜歡在網路搜尋各種房屋物件，「第一次到現場看到這間房子時，就認定這房子是他一直以來夢寐以求，能實現自己浪漫生活的房子」，但他也表示因為房子冬天室內溫度平均落在攝氏10度以下，連廚房的沙拉油都會結凍，看著結凍的油讓他一度覺得可能有生命危險，「弄不好的話早上可能會因為寒冷而起不來」，他也坦言住在這個房子以後，因為夏天悶熱、冬天寒冷，體質好像也被改變了。

《第二任丈夫》劇情結合復仇與身世之謎，受到網友熱烈討論，該劇在韓國播出時更開出高收視，原定120集也延長到150集，男、女主角因戲分別獲得男、女子最優秀演技獎。車瑞元對於獲獎難掩興奮，「一開始不敢相信，感覺像做夢一樣」，這也是他出道10年以來第一次獲獎，讓他相當珍惜，「原本獎盃是藏在家裡客廳，怕被偷走，後來朋友來作客一直摸，怕磨損了，所以買保險櫃保護著，朋友要看就會給他看頒獎典禮的截圖畫面」。《第二任丈夫》每周一至周五晚間6-8點在中天娛樂台播出。