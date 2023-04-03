新竹市政府為保障民眾「公共與消防安全」，清明連假期間擴大聯合稽查。（新竹市消防局提供／陳育賢新竹傳真）

兒童節連假即將到來，新竹市政府為保障民眾「公共與消防安全」，擴大聯合稽查，由消防局、都發處、產發處、教育處等9個局處組成聯合稽查小組，共計稽查17家次，合格率100％，市府表示，公共安全時時刻刻都很重要，絕不鬆懈。

市府表示，連假即將到來且新冠肺炎疫情逐步趨緩，預估百貨商場、電影院、旅（賓）館等將湧現消費人潮。長者、產婦及學童等銀髮婦幼場所則是避難弱者的使用空間，對於公共安全更是不容鬆懈。

聯合稽查小組在清明連假由消防局長李世恭親自帶隊到各場所稽查，除了要求依照法規落實維護安全設備外，更輔導業者重視緊急應變機制，讓民眾可以買的開心、安心回家。

李世恭表示，此次稽查場所包括有旅（賓）館、八大場所、電影院、百貨商場、產後護理之家、老人福利機構、補習班、幼兒園等場所，並採不事先通知方式稽查，確認營業的真實狀況。

他指出，此次稽查家數共17家次，全數合格，無重大缺失，現場可改善的缺失都請業者立即改善，例如逃生通道上的堆放貨品、防火門未關閉及標示燈具不亮等。未來將持續稽查，並針對不合格場所由權責局處持續複查至改善為止。

消防局補充，聯合稽查重點包含消防安全設備、防火管理、都市計畫土地使用分區、建築物使用執照、防火避難設施、防火材料證明、逃生動線暢通、投保公共意外責任險、無障礙環境設施、生活環境空間與設施、環境清潔、社工服務、醫護服務、權益保障等項目，分由各局處權責確認場所執行情形。

消防局也呼籲，市府執行聯合稽查目的在確保各場所公共與消防安全，提醒業者定期自主維護巡檢，發現缺失立即修繕，使民眾處於安全的消費環境，重視公共安全，唯有不斷細心注意相關細節，不讓公安事件發生這才是主要目的。