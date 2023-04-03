桃園休閒農場驚見屁孩出腳「圍攻」孔雀，網友痛罵無聊垃圾人。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

清明連假天氣好民眾攜家帶眷出遊，卻有民眾前往桃園市大溪區某休閒農場，看見數名男子圍著一隻孔雀，其中2男竟出腳，看似在逗弄也像在「圍攻」孔雀，過程中孔雀也被驚嚇到張開翅膀，但男子竟然還是繼續出腳，讓目擊民眾看了直呼非常可惡。

民眾將影片PO上網路，只見男子圍著影片想逗弄孔雀，過程中出腳圍攻，甚至還踢中孔雀頭部，網友直呼「屁孩真是不知好歹」，也有人痛批「有病，看了就生氣！」「報警！違反動保法」「就是有這種無聊的垃圾人」。

該農場李姓業者回應，目前沒收到員工或是其他遊客有攻擊動物的通報，而園區有飼養雞、鴨、孔雀、豬，全部都沒有關都在園區自由行走，而動物養了很多年沒有宰殺，就在園區內與遊客互動，希望讓都市人可以看到動物可以近距離接觸。業者也說，目前園區內有養雞、綠頭鴨都是10多隻，孔雀有1隻，而鵝有2隻因為會啄人，所以有圍起來。

針對客人出腳攻擊孔雀一事，李姓業者說，他實在沒辦法去干涉客人所有舉動，而孔雀天性看到客人手上有食物想要親近也想要去吃，偶爾發生客人去追雞鴨、孔雀也有，就是看到這些動物很興奮會有的行為，但是也是要呼籲遊客要愛護動物。