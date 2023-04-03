針對2023總統大選，民進黨確定推出賴清德參選，相較之下，國民黨遲遲未推出人選，引發基層焦慮不安，為此，屏東縣議員黃明賢3日號召議員、里長、民代一同呼籲黨中央加快徵召進度，並表態支持徵召新北市長侯友宜投入選戰。

黃明賢指出，現值4月了，國民黨的總統參選人還沒正式浮出檯面，這對基層來說是很大的警訊，他在跑公務行程時，很深刻感受到基層黨員與支持民眾的焦慮，為此，他呼籲黨中央加快徵召進度，並盡速徵召新北市長侯友宜。

黃明賢說，綜觀每個民調，侯友宜就是國民黨最強的母雞，既然當仁不讓就別再推託了，請黨中央盡快將這件事定案，好讓基層的心定下來，現在距離選舉只剩下半年多一些，加上對手又非常強悍，希望黨中央一定要快點有這個共識，也期許全台同黨的議員、基層人民代表都可以相挺侯友宜。

縣議員蘇資婷也說，她現在不論在跑行程或辦座談會，遇到黨員提出的最大疑問就是，「國民黨到底要推誰選總統」，由此可看出，黨員都希望黨部盡早提出總統參選人，這是全國性的選舉，若再拖下去時間就來不及了，他們都感受到很大的壓力，對黨部有很多期許的支持者也非常焦慮，因此再次呼籲黨中央盡速提出參選人。

屏東市民代表傅建雄說，屏東是國境之南，也是國民黨所有選區中最南、最艱困的地方，這次由屏東先發動呼籲黨中央盡快徵召侯友宜後，相信之後也會有其他議員站出來相挺，他們要讓民眾知道國民黨的決心，在民進黨的執政下，台灣缺蛋缺電缺朋友，明年國民黨要把台灣重新贏回來。