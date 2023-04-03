台中市長盧秀燕等人，今天到大雅區第二公墓視察防災宣導等措施，並宣導掃墓「四不二記得」，以免掃墓變燒墓。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕等人，今天到大雅區第二公墓視察防災宣導等措施，並宣導掃墓「四不二記得」，以免掃墓變燒墓。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕等人，今天到大雅區第二公墓視察防災宣導等措施，並宣導掃墓「四不二記得」，以免掃墓變燒墓。（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕等人，今天到大雅區第二公墓視察防災宣導等措施，並宣導掃墓「四不二記得」，以免掃墓變燒墓。（陳世宗攝）

台中市今年公墓火警此起彼落高達359件！台中市長盧秀燕今天特利用清明掃墓前到大雅第二公墓，宣導民眾注意掃墓「四不二記得」；金紙交市府集中火化及帶走垃圾，以免墓園髒亂祖先不高興；今年市府首次動用1900萬元經費，在14個行政區主要公墓進行清運墓草的工作都是為預防火災。

台中市長盧秀燕今天到大雅區第二公墓視察防災宣導等措施，台中市消防局長孫福佑、民政局長吳世瑋和立委楊瓊瓔，與市議員吳呈賢、劉士州等多位民代陪同到場。

盧秀燕表示，今年清明連假長達5天，返鄉掃墓民眾特別多，台中市是全國第二大城市，光公墓就有155處，私人墓園也很多，每次因應民眾掃墓作業，要進行很龐大的動員整備配合；如交通局配合部分公墓因道路狹窄，為避免塞車就必需開免費掃墓專車。消防局要在各公墓佈署消防車、消防人員及志工等，一有火警發生可以儘快滅火。警察局需在通往公墓的壅塞地點布署警力，紓導交通；民政局及環保局則要進行相關宣導及除草清運的作業。

盧秀燕指出，過去市府在公墓除草後就地存放，讓它自然腐化，但發現這樣反而成為火災的易燃點，民眾燃燒金紙或吸菸，常常引起火災；今年市府首次動用1900萬元經費，在14個行政區的主要公墓進行清運墓草的工作，都是為了預防火災、減少空汙；金紙一定要集中，由市府集中焚化，避免火災及空汙，以免掃墓變燒墓。

市府除在現場提供箱子供民眾將金紙集中火化，消防局準備水袋供民眾取用，以將焚燒金紙的餘燼澆熄，消防車並現在待命以防火災發生。民政局長吳世瑋當場宣導民眾，清明掃墓「四不二記得」，即「不」任意燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼及「記得」隨手收拾垃圾。

台中市消防局長孫福佑強調，今年至今台中市共發生359件公墓火警，3月5日大肚山公墓發生火災延燒到國道三號高速公路邊坡，影響用路人交通安全，消防局即清查出高速公路沿線九大公墓區，並在清明節前的每周六日派員加強宣導及提供水袋，以防火災發生。