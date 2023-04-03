國民黨立委陳以信今（3）日表示，針對台南市政府要在永康市地重劃，強制位於二王的基督教公墓年內完成遷葬，陳以信以墓園家屬身份痛批台南市長黃偉哲手段粗暴，質疑市府未先與家屬及文史界溝通，恣意限期重劃的做法對先人與家屬不尊重，更重傷基督教近代在台發展史上難得的文化資產。

陳以信日前與家人返回台南永康二王基督教公墓掃墓，得知台南市政府要將二王市地重劃，去年經內政部通過都市計畫，預計今年辦理說明會與地上物查估補償，預計7至9月完成遷葬，約2028年完成市地重劃。陳以信對此感到震驚，他的家族多位先人埋葬於此，他與家族成員身為墓園家屬，卻事先未獲市府通知徵詢，現在一紙行政命令就要家屬立即遷葬，他痛批台南市府做法粗糙、粗暴，不只對廣大墓園家屬不尊重，更是對先人非常不敬的草率做法。

陳以信也與吳延晃、金冠宏等地方文史學者共同前往勘查，瞭解該墓園從1970年代創立至今五十多年歷史，佔地雖僅0.6公頃但包含近千門墓塚。許多埋葬在此的教徒，與基督教近代在台發展史具有深刻關聯，他認為未來該墓園如能有更妥善規劃，應可成為後人學習基督教來台早期歷史的重要文化資產。因此陳以信呼籲黃偉哲應立即暫緩重劃，尤其應先與墓園家屬溝通，並廣納文化各界意見後再行審慎決定。

陳以信是第五代長老教會基督徒，來自永康與歸仁的基督教大家族，許多家族成員過世後都安葬在永康二王基督教公墓。陳以信的阿公陳躼頭、阿媽陳張美、伯公陳嘴、嬸婆陳楊寶玉、外曾祖父張金遭、外曾祖母張陳生受，與數位旁系親人目前都埋葬於此。陳以信說每次回來二王掃墓，都要連拜好幾位祖先，家族後人掃墓陣容龐大，親戚多到叫不出名來，從小印象非常深刻。