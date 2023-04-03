高雄三民區某汽車保養廠遭祝融，多輛車、設備慘遭燒毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄三民區某汽車保養廠遭祝融，多輛車、設備慘遭燒毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄三民區某汽車保養廠遭祝融，多輛車、設備慘遭燒毀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄三民區某間汽車保養廠稍早傳出祝融，黑煙不時從保養廠竄出，嚇壞許多民眾。警消獲報共出動18車48人前往現場救援，不到半小時火勢順利撲滅，現場有一名60歲徐姓板金工人背部燙傷，意識清楚，經包紮後拒絕送醫，現場多輛車、設備慘遭燒毀，消防隊初判廠區烤漆爐電線起火，詳細起火原因待火調科釐清。

今日上午約10時許，三民區大裕路某間汽車保養廠突然起火，廠內不時冒出陣陣黑煙，附近有許多住宅大樓，許多民眾見狀嚇壞，趕緊報警。警消獲報，出動左營分隊、十全分隊、大昌分隊、鼎金分隊、中華分隊、新莊分隊、前金分隊共18車48人到現場布線搶救，所幸火勢於28分鐘內撲滅。

消防隊指出，現場為鐵皮廠房，燃燒烤漆爐及內部汽車。據了解，現場有一名60歲徐姓板金工人背部遭燙傷，意識清楚，現場包紮後拒絕送醫，消防隊初判是廠區烤漆爐電線起火，現場有多輛車慘遭燒毀，詳細起火原因仍待釐清。