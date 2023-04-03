今天是清明連假第3天，氣象局長鄭明典提醒，今天西半部天氣會熱，且風速弱加上大太陽，空氣污染問題更嚴重。天氣風險公司指出，今天北部28度、中南部高溫30度以上，周四、五鋒面影響，中部以北有雨，接著周五下半天到周六東北季風報到，北部、東半部轉涼，低溫僅16-17度。

鄭明典今天在臉書貼出一張台灣的衛星雲圖照，指出今天西半部會熱，且伴隨空氣污染問題，「大氣穩定風速弱，加上大太陽，這樣的條件容易有臭氧污染的問題，還會有光化反應產生的煙霧。當然，區域性汙染排放的影響不會因此而消失，會疊加上去。」

天氣風險公司則在臉書表示，今天迎風面降雨更少，天氣穩定溫暖，北部高溫27-28度，中南部有局部30度以上高溫，預測明天也是類似天氣。周三（5日）清明節鋒面接近，雲量增加，高溫下降，真的要下雨要等到周四、周五（6、7日），目前預測只有中部以北平地有短暫雨，南部僅高山有零星雨。

天氣風險公司表示，周五（7日）下半天鋒面遠離，接著東北季風影響，一直持續到周六（8日），迎風面北部、東半部低溫會來到16-17度，中南部夜間20度左右。周日（9日）東北季風減弱，氣溫再度回升。