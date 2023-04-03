國安局周四將列席進行「地緣政治下臺美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」專案報告，書面報告今送達立院；國安局報告如次：

壹、近期印太地緣政治發展

一、美日等國擴展在印太地區合作網絡：美國與英國、澳洲3月13日就核潛艇合作協議達成共識，將強化在印太地區安全合作，另日本、韓國關係趨緩，並將推動恢復安保對話機制等互動，有利美與日本、韓國加強安全協作，以應

對北韓威脅。拜登總統3月24日與加拿大總理杜魯道發表聯合聲明，重申維護臺海和平重要性，將合作促進自由、開放之印太地區；日本亦將加強與南太國家安全合作，並對印太地區基礎建設投入750億美元。

二、中共在「兩會」後積極開展外交活動：20 大後中共已邀越南、寮國、菲律賓、柬埔寨、新加坡、馬來西亞等國領袖訪陸，並推動與日韓兩國對話，強化與周邊國家關係。今年3月「兩會」後習近平20至22日訪俄羅斯，與普丁發表戰略協作及經濟合作聯合聲明2份文件、簽署14項合作協議，致歐洲國家擔憂俄「中」協作可能影響俄烏戰爭發展；中共28至31日舉辦博鰲亞洲論壇年會，逾50國、2000名代表與會，藉主場外交活動提升正面形象，然國家領導人出席情形不如往昔。中共亦加大參與中東事務，並利用伊朗與沙烏地有意願恢復關係之機，促使雙方恢復外交關係，然是否能實際協助解決雙方分歧仍有待觀察。

貳、臺美軍事、外交關係發展動向

一、美助臺提升建軍備戰能量：美多次強調維持臺海和平符合其長期利益，且有助區域及全球穩定發展，並藉《2023財年國防授權法》加大協助臺灣建構自主防衛能量；近期美海軍太平洋艦隊司令、空軍部長亦稱，共軍若武力侵臺將依令馳援臺灣，且美軍已做好準備。

二、美重視維護臺海穩定：美軍2020年起常態派遣機艦通過臺海，展現維護臺海和穩立場，近更與菲律賓達成增設4座共同基地協議、計畫2025年前在日本沖繩部署陸戰隊濱海作戰團，加強第1島鏈遏「中」防線、應處「臺海有事」

聯防，凸顯美以實質行動反制中共企圖片面改變臺海等區域現狀，確保美具備嚇阻共軍對臺武力威脅之能量。

三、美國會展現挺臺立場：年來美議員頻密訪臺並提友臺議案，表達對臺支持，包括美眾院「美『中』戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（MikeGallagher）等參眾議員接續訪臺，討論安全、經貿等議題；參議院范霍倫（Chris van Hollen）等跨黨派議員3月初提案要求美行政部門與臺灣開展稅務協議談判，以避免雙重課稅、促進雙邊經貿；眾議院3月22日通過《2020年臺灣保證法》修正案，要求國務院每兩年檢

討對臺交往準則。

參、對我國家安全影響評估

一、中共威脅態勢助推國際協作維持臺海和穩：中共頻密派遣機艦侵擾我周邊海空域、操作對我經濟脅迫，並深化聯俄抗美、牽制美印太軍事部署，致美歐日等國加大關切臺海衝突風險升高、中共灰色地帶威脅，並加強合作反制。此外，美國除強化與我國經貿關係、協助我國提升應對中共威脅能力外，亦積極強化在印太地區安全部署，以嚇阻中共片面改變現狀意圖。

二、民主國家形塑共同安全圖像應對中共脅迫：中共在「兩會」完成人事布局後，更強化與俄協作、拉攏歐洲與中東國家，全面與美開展戰略競逐；對臺則加大軟硬兩手策略，除灰色地帶複合式威脅及軍事威懾外，亦將強化拉臺、融臺作為，並持續壓縮我國際空間。區域情勢變化則促使美歐日等理念相近國家強化與我建構共同安全圖像，反制中共對我脅迫及對區域、全球之安全挑戰。

肆、結語

綜觀當前國際高度關注中共對我軍事威懾能力與意圖，更強調共同維持臺海和平穩定重要性，本局將持續掌握我周邊區域情勢變化動向，賡續精進戰略預警情資蒐研工作，增進國安趨勢研判能量，襄助政府決策及各項應變準備工作，共維國家安全、社會安定。