苗栗1名人妻近來覺得湯姓丈夫時常冷落她，更常常很晚出門直到凌晨4、5點才回家，她藉機查看老公電腦，赫然發現有數張女子裸照，進一步追查，才知丈夫跟裸照本人的黎姓女子暗通款曲，雙方攤牌後，黎女竟嗆「2人才是真愛」，人妻憤而提告提告黎女破壞婚姻、侵害配偶權，求償100萬元精神。經苗栗地方法院審理判黎女應賠償20萬元。

根據了解，黎女因為經營美容美體養生會館，湯姓男子去年5、6月期間前往消費，雙方因此結識，而後湯男常常光顧，2人漸漸產生情愫並且開始交往。

不過黎女辯稱，湯男跟她交往時都沒說過有結婚，更沒有告知其真實姓名、家庭，後來湯男父親過世，她幫忙處理法會事宜，湯男才告知她真實狀況跟已婚身分，她隨即也向湯男提出分手，兩人早在去年5月中分開。

不過法官根據提告人妻所提供的電話錄音內容，該人妻與黎女談話中，黎女是知道湯男是有婦之夫，且也調查出去年9月湯男前往越南時，黎女也以女友身分同遊，因此黎女辯詞不可採信。

法官認為，黎女明知湯男是有婦之夫，仍與湯男交往、親密互動並共同出國至越南旅遊，顯逾社會一般通念所能容忍之範圍，足以破壞湯男與妻子間婚姻共同生活之圓滿、安全及幸福，不法侵害他人之身分法益情節重大，經量酌實際加害情形、所造成之影響、被害人痛苦程度、兩造身分地位經濟等各種情狀，認精神慰撫金應以20萬元為適當。