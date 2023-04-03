井柏然、譚松韻在《歸路》有完美結局。（愛奇藝國際站提供）

井柏然、譚松韻在《歸路》有完美結局。（愛奇藝國際站提供）

井柏然、譚松韻在《歸路》有完美結局。（愛奇藝國際站提供）

由井柏然、譚松韻主演的都市愛情劇《歸路》已於愛奇藝國際站全劇上架。劇中，井柏然堪稱寵妻達人，婚禮前送上銀行卡，「全部家當和人全都歸你」！還公開兩人高中相識前不為人知的故事，譚松韻以為彼此是一見鍾情，最後一集卻曝光了井柏然的追愛視角，原來他早就默默關注女方，不但刻意在對方面前打籃球耍帥；看到譚松韻被男同學包圍搭訕，主動出面解救；又或是背後伸手示愛問女方：「喜歡我嗎？」的那一幕，他正面表情曝光，抿著嘴害羞又偷笑，網友才恍然大悟井柏然用情之深，大結局播出後逼哭粉，直呼完美結局太好哭了。

井柏然也發長文致劇中角色路炎晨，對角色說「謝謝、辛苦了、做得好、恭喜」，尤其和譚松韻飾演的初戀10年後破鏡重圓，「『喜歡我嗎？還愛我嗎？』是對這段愛情的堅定信任，是不論發生任何事都不會不愛。」他也在直播中洩漏自己的愛情觀，透露《歸路》路炎晨與歸曉（譚松韻角色）的關係，就是他想要的愛情狀態，結局後更開個人直播回答粉絲提問，再次強調「晨曉夫婦」是他心中最理想的愛情，坦言能演出路炎晨是他的榮幸。而譚松韻也以歸曉視角寫下收官感言，盼望角色能在平行世界裡繼續幸福下去。

該劇也加碼釋出多段超甜花絮，一段井柏然在房間「床咚吻」撲上譚松韻的唯美畫面，由導演先捧臉譚松韻示範一次，表示女方喊了之後就可以吻上去，井柏然在旁邊說「懂了」，之後相互磨鼻子順利拍出絕美吻戲。不過其實這段有個小彩蛋，井柏然公然吐槽，「是因為妳喊了，所以我要親妳」，一副他才是被動接受，讓譚松韻趕緊站起來追著他解釋，兩人互相鬥嘴的模樣讓粉絲發出姨母笑，大呼連私下互動都在撒糖！

《歸路》改編自知名作家墨寶非寶同名小說，並擔任此次電視劇編劇，講述投資總監歸曉（譚松韻飾）重逢排爆特警路炎晨（井柏然飾），兩人曾是彼此初戀，然而隨著路炎晨遠赴他鄉進入警校，歸曉家庭變故，遠距離戀愛只能走上分手一途，8年後再度重逢，一句「化成灰我都認得你」讓兩人明白依舊對彼此念念不忘。