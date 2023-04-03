我國駐巴西聖保羅辦事處王姓組長3月上旬於16樓墜落身亡，近日傳出其妻寫信向外交部長吳釗燮陳情，懷疑丈夫之死與不願草率核銷高額官邸修繕費，因此遭長官霸凌有關。對此，外交部稍早做出回應。

王姓組長墜樓事件發生在3月10日上午，他於駐地住所輕生，駐處第一時間即前往處理，外交部也馬上通知其在台家屬，並協助儘速趕赴當地辦理後事。

臉書粉專「臺灣爆報 Formosa future of first-hand news」今日po出王姓組長遺孀寫給吳釗燮的公開信，內容提到王姓組長曾透露，自己不願草率核銷近40萬美元的官邸修繕費，感覺即將被長官挾怨報復、聯合秘書栽贓貪汙。

「只要先夫一天不配合核銷工程款項，處長就不會停止對先夫的霸凌。」王妻稱丈夫對此相當惶恐，在極度絕望時曾錄音以明心志，傳給辦事處以外的同事及友人，因此她聯想到丈夫輕生極可能與遭霸凌有關。

針對王妻的說法，外交部重申對王組長逝世的哀痛與不捨、對家屬的悲傷感同身受，也承諾將持續對此一不幸事件進行瞭解、調查相關事證並釐清原委。

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