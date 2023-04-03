大九學堂學員張昌翊。（藍孝威攝）

淡江大學英文系 馮灝

大政治學系學生詹宇翔

東吳大學資料科學系學生孫玉儒

政大民族學系學生徐致遠

大九學堂學員張昌翊

前總統馬英九率大九學堂的年輕學生訪問大陸，今天上午搭乘中國南方航空CZ8273航班從湖南長沙飛往重慶。這趟為期12天的旅程至今剛好過半，在飛機上，台媒採訪了幾位台生，請他們談談有什麼樣的收穫與感受。

Part 1 淡江大學英文系 馮灝

記者：您是第一次來大陸嗎？

馮灝：沒有，我已經來大陸第三次了。第一次來的時候，我是去合肥，我們家是安徽人，萬北福陽那邊，所以想說去安徽看看，看看老家到底長什麼樣子。

這趟來我覺得還滿有心得的，這一次來其實是跟隨著馬先生去參觀我們過去歷史輝煌的一些地方，我覺得讓我印象深刻的是，我們看到（侵華日軍）南京大屠殺（紀念館），還有中山陵，這邊讓我對於我們的過去歷史有一些非常的深刻的感觸。

記者：有人形容，這行程是馬拉松式的行程，很操？

馮灝：的確行程上排得比較緊湊一點，行程也滿豐富的，但是我覺得收穫很多。影響最深的，我覺得對於歷史情懷跟我們兩岸關係之間的認識，都更上了一層樓。

記者：你們這次訪問大陸，引起綠營及其側翼不滿而攻擊你們？

馮灝：有些激進分子當然可能會有這種感覺，網路上也可能會有一些人會秘密的去攻擊。但是我覺得，當我們放下兩岸歧見的時候，其實我們還是可以有很多的共同點，還是有很多話題可以去聊的。

記者：你們交流的時候，大概都交流哪些內容？

馮灝：其實是一些比較日常的，像是進大學的時候，大概在學些什麼？為什麼想進這個科系？對於生活上的事情，未來就業方面有什麼感覺或想法等等。

大九學堂學員、台大政治學系學生詹宇翔。（藍孝威攝）

Part 2 台大政治學系 詹宇翔

記者：此行印象最深刻的部分？

詹宇翔：最難忘的環節應該是中山陵，因為中山陵算是我們這趟行程第一次跟馬先生最近距離接觸的。啊，說錯了，是馬總統。這是我們跟馬總統一起參觀的一個行程。其實中山陵是僅次於馬總統他這次來湖南祭祖以外，最重要的一個點，串聯起中華民國的誕生、國父（孫中山）同為中華民國和中華人民共和國，兩岸國父的一個交集點。

兩岸在1911年（中華民國）誕生以來，有同樣的源流，所以我覺得，馬總統這次走這樣的行程，是有辦法追根溯源，去找到兩岸可能潛在的共通點，我覺得印象很深刻。

記者：你是第一次跟馬總統出訪嗎？

詹宇翔：我之前就是大九學學堂的學員，我們之前走過人權行程、還有中法戰爭行程之類的一些探討台灣定位跟歷史爭議的行程。

記者：這次行程，你覺得最不一樣的地方在哪裡？

詹宇翔：最不一樣的地方就是，這是中華民國的前總統第一次踏上中國大陸的領土，我覺得歷史意義非凡，我們有辦法直接去探源中華民國成立之初的一些故事。

記者：在兩岸交流上你覺得有沒有什麼新的突破？因為兩岸青年現在大家在認知上面是不太一樣的，甚至有一些分化跟敵對，你覺得要怎麼改善？因為馬前總統一直在強調青年交流。

詹宇翔：這個問題，這真的是很大的癥結點。因為很多人沒有辦法理解「九二共識」在兩岸交流的意義和重要性上。「九二共識」有辦法讓兩岸不去討論任何這種主權、政治方面的問題，有點像是民進黨他們講的，台灣已經客觀上是一個獨立國家這種說法。

我們不討論它實際的意義何在，我們會著重在其他的面向，馬總統最常強調的就是，互不承認主權、互不否認治權，這個觀點就是「九二共識」最大的核心價值，建立一個對方也可以接受的溝通平台，最重要的就是溝通。所以這次（馬英九）帶青年來參訪，他要讓更普遍、更多元的聲音來達成兩岸交流。

大九學堂學員、東吳大學資料科學系學生孫玉儒。（藍孝威攝）

Part 3 東吳大學資料科學系 孫玉儒

記者：聊一下這次行程有沒有印象最深刻的？

孫玉儒：我覺得（侵華日軍）南京大屠殺紀念館是真的令人滿震撼的，印象很深刻，我們的歷史課本就是潦草一筆帶過而已，但是去到那邊，可以很有共感。

記者：聽說有些學員也當場落淚？

孫玉儒：對，我其實聽到講解時也是眼眶含淚。

記者：這行程是你第一次那麼靠近馬總統嗎？

孫玉儒：我有參加過大九學堂三期的營隊，這是我第二次跟著他跑行程。

記者：你怎麼觀察馬總統這個人？他脾氣好不好？大家早上都跟他去運動，然後一跑一整天行程。

孫玉儒：他應該比我們這些年輕人體力都還好！他其實早上有晨練的習慣，我們這次的行程都很緊湊，我二十幾歲都覺得很累，然後覺得馬總統年紀這麼資深，還可以跟著我們這樣跑，真的很不容易。

記者：早上晨練是自願的還是他點名的？

孫玉儒：自願的，大家都是自願參，沒有強迫一說。

記者：請問你們有聽過深圳嗎？會想去深圳玩嗎？有聽過深圳什麼東西？

孫玉儒：有聽過網路上面滿多網紅的一些分享，看了還是會滿好奇的。

記者：你現在也都會把各站送的徽章別在衣服上？

孫玉儒：對，我現在收集各種徽章。這個是（侵華日軍）南京大屠殺紀念館贈送的，這朵花這是和平的象徵。這個是我們團裡面發的識別證，我們都是認徽章的。這個是在湖南大學跟同學交換到的「湖南大學」徽章，算是他們的學生證，還蠻難得的，我覺得應該是最強的紀念品了。

Part 4 政大民族學系 徐致遠

大九學堂學員、政大民族學系學生徐致遠。（藍孝威攝）

記者：這次參訪大陸看到什麼不一樣的事物？

徐致遠：其實沒有到完全都不一樣，但是看到很多細節。我之前知道其實大陸的發展是滿好的，不過我看到很多細節，比如說城市的規畫，例如道路的設計、還有街景的樣態，在此之前，這些細節是模糊的，但是現在我比較能夠知道，大陸的城市發展是具體長什麼樣子。其實我之前對大陸沒有太多的偏見，所以說，也沒有特別震撼，或者特別驚訝。

記者：和大陸學生交流，印象比較深刻的部分？

徐致遠：其實我們跟他們的對談，沒有太多非常直接的交流，都是一問一答，而且因為時間因素，我們交流的時間也不是太多。

記者：有沒有比較有趣的對話，會讓你覺得印象深刻？

徐致遠：有趣的比較少，印象最深刻的是，他們對就業的觀點。台灣比較強調的是個人想要得到一些權力或者是金錢、想要自我實現，大陸的學生對於就業，比較傾向對社會或是集體貢獻，可能是因為國家體制或歷史脈絡發展下來不一樣，而產生的不同。

記者：此行有沒有認識大陸的好朋友？

徐致遠：有換微信，男生女生都有，有些聊的也還不錯，反正大家都當朋友。已經在微信裡開始聊天了。

記者：是否不排斥交個大陸女朋友？

徐致遠：呵呵呵，我沒有排斥任何地方的人。

Part 5 大九學堂學員 張昌翊

記者：到目前為止，你覺得交流到了什麼？

張昌翊：因為有時候我們偶爾也會有和台辦人員聊天的機會，我是覺得，台灣民眾多少對於中共方面會有所懼怕，但是我們跟他們有面對面交流的機會，你可以知道他們其實是有理性、友善的部分。你要有對話之後，你才會覺得，不會單方面的去害怕他。

記者：對於大陸，你原本不知道什麼，然後經過這一趟，你知道了什麼？

張昌翊：兩岸真的是可以理性坐下來、好好溝通對談的。說實在的，我們學生交流的時間實在太過短暫，這可能還要多再多花一點點時間。

記者：此行有喜歡上大陸正妹嗎？

張昌翊：其實我前女友就是大陸瀋陽人，但也只交往幾個月而已，後來因為遠距離而分開。