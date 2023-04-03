前總統馬英九在湖南大學交流時說「國家分兩個部分，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是我們中華民國，都是中國，只是分2個部分」，國民黨今表示，此言符合我國憲政與歷史事實，並反問民進黨，不敢修憲、台獨，對中華民國以及我國憲法，到底是什麼態度？什麼立場？

國民黨第一問質疑，民進黨願不願意尊重中華民國憲法？蔡政府的陸委會聲稱前總統馬英九是「應和中共」，但事實是前總統馬英九是不斷強調中華民國的立場，將對岸稱之為大陸地區。如果稱對岸大陸地區就是應和中共，蔡政府的大陸委員會豈不是應改成「應和中共委員會」？

國民黨表示，基於憲政體制，請陸委會、民進黨回應，是否願意承認「代表『中國』的不是只有中共，中華民國作為主權獨立國家，同樣代表中國」，這個說法，不僅是事實，也為我國諸友邦所公認。究竟民進黨願不願尊重《中華民國憲法》？

國民黨第二問質疑，馬在陸公開宣稱「中華民國是我們的國家」，民進黨贊不贊成？蔡政府對於兩岸事務從來只有破壞而無建設，民進黨對於馬出訪大陸只能批判，恰恰洩露出心虛，甚至貶低馬前總統勇於在大陸公開說清楚「一中各表」，堅持中華民國的立場。

國民黨第三問要問，民進黨認為中華民國憲法「與民意差距非常大」，那民進黨人是否應放棄中華民國公職？國民黨認為「中華民國是唯一且真正的中國」，民進黨不願修憲、不敢台獨，卻稱《中華民國憲法》與民意差距非常大。

國民黨質疑，陸委會是中華民國行政院大陸委員會，蔡英文總統是中華民國總統。如果《中華民國憲法》對民進黨而言完全不值得尊重，毫無民意基礎。蔡英文總統為何還願意安居總統之位？賴清德副總統為何還積極投入明年中華民國總統大選？民進黨何不順應陸委會口中的說法，放棄中華民國公職，持續推動台獨建國？

國民黨諷刺民進黨，不敢修憲、不敢推動台獨，又不敢挺中華民國的民進黨，還能做什麼呢？