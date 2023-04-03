彰化44歲曾姓男子見檳榔西施秀色可餐，竟趁對方忙碌之際，伸出鹹豬手對其拍臀、撫肩摸髮，結果挨告。全案彰化地院已審結，曾男被依違反《性騷擾防治法》判處應執行拘役30日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，全案可上訴。

判決指出，去年8月14日7時56分，被告曾男擅自進入被害女子任職的檳榔攤內，見被害女子轉身從冰箱拿取物品，竟一時色心大起，趨前拍擊被害女子的臀部一下，嚇得被害女子當場深感噁心、不舒服。

曾男在食髓知味下，再於去年8月21日8時23分，又再進入該檳榔攤，並利用被害女子在櫃檯電腦桌繕打商品清單報表而不及抗拒之際，上前撫摸被害女子的左肩、頭髮及背部，把被害女子嚇得立即躲開。

被害女子因不甘兩度遭曾男性騷擾，決定不再姑息，向彰化警分局報案，並表示她不認識曾男，強調「我遭該名顧客碰觸時，感到不舒服及噁心。發生當下，我有躲閃不想讓該名顧客碰觸到身體。」

曾男到案後雖在警訊及檢方偵訊時，對於自己是否有於上開時間前往上開地點，以及是否有上述性騷擾行為，均供稱「忘記了」等語，但他在案件移審至彰化地院後，於準備程序期間自白犯案，因此被院方認定宜採簡易判決處刑。

法官認為被告曾男犯《性騷擾防治法》第25條第1項的性騷擾罪，共2罪，各處拘役20日，應執行拘役30日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。