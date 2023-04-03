法新社報導，總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室在聲明中說，一個由「以色列安全機構」成員組成的委員會將在90天內提案，決定是否由警察「或其他單位」負責管理這個編制。

聲明還說，國民警衛隊將處理國家緊急情況，例如2021年5月與加薩（Gaza）的巴勒斯坦好戰分子衝突期間發生的動亂，委員會也將被責成定義這個新單位的責任。

班吉維爾辦公室聲明說，國民警衛隊將由他的部門管轄，處理「緊急狀況、民族主義犯罪、恐怖行動和強化主權」。

此舉是身為極右派猶太力量黨（Jewish Power）黨魁的班吉維爾提出的條件，交換同意凍結政府極具爭議的司法改革。司改爭議造成長達數月的示威抗議，上月27日的大規模抗爭更引發國內癱瘓。

反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）稱政府今天的決定是「妄想症患者的極端主義幻想」，也抨擊另一項刪除其他部會預算以「資助班吉維爾私人民兵」的決定。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120403