修車還是拆家？一名女網友說丈夫平時喜歡動手修理家電，但電視、除濕機、吊扇燈、冰箱、洗衣機已經陸續被修理壞掉，丈夫連浴室花灑都不會裝，換汽車電瓶導致音響燒壞，電風扇拆解後也無法組裝回原樣，她崩潰「明明你只是歷史系畢業在戶政上班25年的普通男人呀」。

「家裡有個愛動手維修的男人是很幸福的，但是如果修什麼壞什麼，就是悲劇了」該名妻子在臉書「匿名公社」發文，她的丈夫喜歡動手修理電器，但電視要換喇叭卻被丈夫摔破面板，丈夫自行換機車機油卻造成7格車格全是漏油，除濕機被丈夫修理後無法運作、浴室花灑裝了2小時，最後請水電工完成。

該名妻子列舉丈夫的驚人事蹟，丈夫曾在淘寶買吊扇燈，安裝後風扇片互打搖晃整組摔到地面；丈夫覺得冰箱不夠冷，拆除後導致壓縮機燒掉，換洗衣機筒子時底部軸心被轉斷，拆腳踏車齒盤後導致每次騎都落鏈，修吹風機也把外殼撬破，換汽車電瓶變成音響燒掉，就連保養電風扇也是拆解後無法組裝回去。

該妻子最後提到丈夫自行想把電腦主機升級，卻變成按電源鍵後無反應；她崩潰地說「啊…啊…啊…啊…現在說要自己保養清洗冷氣…明明你只是歷史系畢業在戶政上班25年的普通男人呀」；其他網友留言「男人解決故障家電的妙招，弄壞它」、「還好不是家裡要修整不然連家都拆了」、「看到這篇，再看看自己的男人，莫名感到欣慰」、「另類的貼心，其實是故意用懷換新的」。