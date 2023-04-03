將於4月21日上映的《寶可噩夢》由奧斯卡影帝瓦昆菲尼克斯主演，日前就有報導指出瓦昆在拍《小丑》時十分敬業，強迫自己成「橡皮人」減重24公斤，這次在出演《寶可噩夢》則是因太過入戲精神緊繃，導致在拍攝現場突發意外昏厥倒地，嚇壞一票現場工作人員。

導演艾瑞艾斯特近期在專訪中指出，當時瓦昆在現場協助另一名女演員帕蒂盧波內拍攝某鏡頭，人在畫外，導演掌鏡到一半發現瓦昆倒地不醒人事，得靠劇組人員攙扶及照顧，導演直言：「我當下就知道狀況很糟」。帕蒂盧波在電影中演出男主角「阿寶」的媽媽，倆人的角色在電影中張力十足且緊繃，瓦昆在拍攝期間已經因為演出該角色而承擔了不少心理壓力，現在又傳出為了幫其他演員連戲把自己逼到精神極限，沒想到導演在專訪中卻坦言：「我是蠻不爽的，因為那顆鏡頭真的很棒，結果下一秒瓦昆就躺在地上」，而後導演也補充瓦昆真的很敬業，是不可多得的好演員。

艾瑞艾斯特近年以拍攝驚悚恐怖片聞名，先前他就已經以《宿怨》、《仲夏魘》在國際打開知名度，每次電影首映都傳出有人受不了驚嚇提早離席或是感到身心靈不適，此次執掌的《寶可噩夢》同樣以心理驚悚為主軸，挑戰了影帝瓦昆從影以來的類型片巔峰。