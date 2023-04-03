清明節（4／5）掃墓祭祖緬懷先人，也會得到祖先庇佑；一名男子從來沒掃過墓，衰運不斷，不僅2次婚姻都失敗收場，還被怪病纏身。專家陪他查看祖墳，挖開驚見甕裡泡了半桶水。

民俗專家一玄老師在《震震有詞》節目中分享案例，一名男信徒長期身體疼痛，有風濕毛病，皮膚還會長些奇怪的東西；不僅如此，他的婚姻也相當不幸，第一任妻子對他施暴，再婚後又被第2任妻子戴綠帽，連錢都被騙光。

一玄老師認為可能是祖墳出了問題，該男則表示，從來沒去掃過墓，不知道祖墳在哪；後續病情又加重，甚至夢到2個老人家站在他的床頭，對他說「我們過得很不好」。

男子最後從叔公口中得知祖墳在屏東的海邊，一玄老師陪他前往祖墳，挖出來一看，甕裡面竟有半桶水，「難怪全身不舒服」；一玄老師處理過後，重新把它入甕，接著進金，安在塔裡，男子事後就過得很平順了。

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