苗栗縣苑裡鎮世界路的路邊，3日中午11點多，有民眾發現1名中年男子輕生，警消人員獲報到場，該名男子已經無生命跡象，警方目前正持續釐清原因。

據悉，該名中年男子疑似生活不順走向絕路，今天上午輕生，其親友發現後報警，但男子仍不治，警方目前到場蒐證，詳細原因還有待調查中。

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