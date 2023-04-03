「中國應用為何成了美國年輕人的最愛？」《華爾街日報》日前以此為題進行一篇報導，提及今年3月的前三周，美國應用商店中App下載量的Top5當中，有4家來自大陸企業，包含上線7個月的拼多多跨境電商平台Temu、海外版剪映CapCut、正在風口浪尖的Tik Tok，以及跨境快時尚零售商Shein排在第四位。

此外，Tik Tok的CEO周受資在美國國會進行答詢後，是否被美國封禁還沒定論。但不少用戶已經在尋找後路，這也讓字節跳動旗下另一款應用Lemon8快速崛起，登上美國App Store下載總榜Top 10。但以檸檬黃為主題色的Lemon8未必能完全替代Tik Tok，主打圖文模式，產品定位上似乎更接近小紅書。

據《成都商報》評論表示，這無疑是個挺有意思的社會話題：美國最熱門App下載的前四個都是大陸產品，雖然統計時段只涵蓋3月，但足以表明部分大陸出海App在美國的風靡，加上TikTok聽證會等背景，也進而引發關注。