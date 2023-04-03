國民黨台北市議員徐巧芯登記第七選區（信義、南松山）立委初選，與現任立委費鴻泰選戰愈演愈烈，就連立委李德維也捲入。徐巧芯3日回擊李德維，很多事情都搞不清楚亂講，隨便指控別人很好笑。

徐巧芯2日突更改行程，至中崙市場當面詢問費辯論會時間，雙方寒暄、握手，但對於辯論會時間，費並沒有回覆，混亂間徐跌倒尖叫，事後更控是費辦公室人員推擠。李德維於臉書批評徐，「下手越來越重，有這樣的必要性嗎？」徐則於下方留言，兩人隔空駁火。

李德維2日表示，初選登記時，一位面攤老闆登記，引發費、徐助理也登記參選，「若這事情繼續查下去，吃虧的人絕對不是費鴻泰。」徐巧芯回擊，李很多事情都搞不清楚亂講，不需要理會李，李隨便指控別人很好笑，但仍尊重李，要查就來查。

徐巧芯也喊話，李德維昨在直撥中不小心提及，很多網軍在李那邊，因此有傳訊息向李說明，許多綠營側翼反串，假裝是她的支持者攻擊李，導致李誤會，但李至今未讀訊息。「話不能亂講，亂講以後禍患無窮。」而雖然李德維對他百般不利，但也不允許網軍出征。

對於2日跌倒始末，徐巧芯解釋，當時大家有一些推擠，也有媒體跌倒，費鴻泰辦公室人員為幫費開路，用手揮過，導致她重心不穩疊在後面媒體身上，媒體讓開她因此跌倒，相信費辦公室並非故意，也沒有責怪的意思，但仍要重申，希望來場公平、公正的辯論會。

徐巧芯強調，既然參選就會參選到底，乘風破浪過程中本來就可能被沾濕，衝撞體制頭破血流也在所不惜。初選過程中有辯論是好事，不僅不會黨內互打，更可以維持黨內和諧，時間、地點媒體都開放讓費鴻泰選擇，她全部接受。黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安或台北市黨部主委黃呂錦茹協調都同意，重點是辯論會要公平、公開。

徐巧芯也還原與費鴻泰之前的互動，4年前費鴻泰與立委王鴻薇進行立委初選，費需要有人協助攻擊王，因此找到她幫忙，並給予她錯誤資訊，如控王鴻薇竊取前高雄市長韓國瑜音檔，因此在王鴻微去年出戰第三選區（中山、北松山）立委補選，她也第一時間向王道歉，其中之一就是為韓國瑜音檔。

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