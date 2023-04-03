美國媒體指出，美國司法部和聯邦調查局（FBI）掌握了新證據，證明美國前總統川普涉嫌妨礙調查有關其在佛州住所海湖莊園發現秘密文件一案。

據俄羅斯衛星通訊社3日指稱，美國《華盛頓郵報》援引消息人士的話報導，調查人員利用了川普前助理的電子郵件和短訊，獲得新的證據。該消息人士表示，調查人員集中關注川普顧問在收到要求歸還所有機密文件的傳票後，所發生的事件。目前已收集到證據證明，川普收到傳票後查看了家中一些文件箱，疑似希望「留存」其中一些文件。

川普的新聞秘書史蒂文張（Steven Cheung）對該報表示，「針對川普總統的獵巫行動既違背事實，也違背法律」，並指責特別檢察官史密斯（Jack Smith）和司法部泄漏信息以操縱公眾輿論。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）去年11月底任命史密斯為特別檢察官，以調查涉妨礙2020年大選後權力移交，以及川普支持者參與2021年1月攻擊國會山莊暴動事件。此外，史密斯也負責調查，川普在佛州私人住所海湖莊園所存有的政府機密文件合法性。