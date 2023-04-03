國道1號台中南屯路段昨天清晨發生7車連環追撞車禍，造成2死1傷，楊男與張姓女友駕駛的自小客車先撞上聯結車翻覆後，遭後方車輛追撞，這對21歲情侶被撞飛傷重送醫不治。檢方相驗後，將聯結車蘇姓駕駛及追撞車駕駛劉男依涉過失致死罪各以5萬及10萬元交保。

楊男及張女昨天凌晨1時50分駕駛自小客車行駛到國道1號中山高速公路北向181公里台中南屯交流道附近，撞到1輛聯結車後翻覆在內側車道，在遭到後方來車追撞，兩情侶各被撞飛躺臥車道上，張女疑遭後方車輛輾過，當場慘死，楊男也送醫不治，另連環撞車輛中有1名駕駛受輕傷。

據了解，聯結車蘇姓駕駛表示，他原變換到中間車道要超前前方的貨櫃車，聽到後方有猛鳴按喇叭聲，隨後查覺車子遭撞擊，將車滑行至前方避車彎，下車查看發現聯結車右後方被撞凹。

受傷的自小客車劉姓駕駛說，他行車時看前方有輛內側車道還有許多散落物，雖緊急煞車但仍擦撞該車，再撞到路肩。

台中地檢署檢察官昨天相驗，認定2人均因車禍事故意外，導致外傷性休克死亡，訊問相關駕駛後，將蘇姓駕駛、劉姓駕駛依涉過失致死罪各以5萬及10萬元交保。