一名女網友表示，在連鎖超市買蛤蜊，用鹽水浸泡3小時，蛤蜊殼都沒有打開，也未吐沙，將其拍下後PO上網問網友是不是不新鮮？婆媽看了她的分享後， 一致認為她的水量不夠、鹽分可能不足，教她用熱一點的鹽水、倒一點食用油或米酒，「水噴得到處都是，會讓蛤蜊吐沙吐到胃翻出來」。

原PO日前於臉書社團《我愛全聯-好物老實說中》指出，前天買了一包蛤蜊，回家用鹽水吐沙，浸泡3小時再查看，蛤蜊殼依然閉緊緊，她問「請問可以吃嗎？是不是代表不新鮮？」

圖文一出，網友紛紛留言，「已經死了吧！最好不要吃」、「蛤蜊在搞自閉嗎？」、「這蛤蜊超自閉的」。當中有人看了她的圖片，認為她的水量太少，「你水太少了，鹽可能也放太少」、「覺得妳的水太少」、「水用太少了，放鹽用量的不要憑感覺」。

也有婆媽分享吐沙秘訣，「水溫不要太低，鹹度要夠，水量放到蛤蜊的一半，不可以全部醃過去，然後上面倒一些食用油，我每次買，吐沙吐得水噴得到處都是」、「用稍微熱一點的鹽水，或是鹽水裡加一瓶蓋米酒，會吐到牠們胃都翻出來」、「買過很多次，吐的很乾淨也沒有臭掉的，水量微微蓋過蛤蠣、鹽巴多給幾匙，蓋個蓋子製造暗暗的環境，留一個縫通風，2個小時後就可以下鍋了」。