新北市長侯友宜今無公開行程，他在臉書貼文表示，歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）日前到市府作客，他以花會友，送對方「萬金杜鵑」，彼此也談論到新北與歐洲城市未來在投資、綠色能源等議題合作的可能性。

侯友宜PO文表示，春暖花開，又是以花會友的好時節。身為全台最大杜鵑花產區，新北萬里、金山年產600萬株，培養出的杜鵑花遠近馳名！今年特別與「台北杜鵑花季」攜手合作，特別將設計師打造的「移動花聚落」作品移師到台北市大安森林公園，一直到4月5日，連假期間不妨全家一起來踏青賞花。

侯友宜說，前陣子，歐洲經貿辦事處長高哲夫到市府作客，他也特別準備了「萬金杜鵑」送給高處長，向對方詳細介紹了「萬金杜鵑」品牌的來由，一打開彼此的「花」匣子，就相談甚歡！

雙方還談到城市合作夥伴計畫，並在歐盟的印太合作戰略框架下，討論到新北與歐洲城市在經貿投資、碳稅、綠色能源、淨零碳排及職業教育等議題上未來可能的合作。