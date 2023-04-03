「有人要打我！」台中市警方日前清晨接獲電話報案，男子驚恐指稱他躲在旅店房間，有人正持棍敲門討債。警方馳援找到報案人，他嚇到顫抖說他南下躲債遭人追打，但旅店老闆娘一臉狐疑，整晚根本沒人出入，警方覺得事有蹊蹺，竟查出他住台北，患失智又有妄想症及幻聽，溫馨陪同他搭車北返，警方猶如經歷電影情節救援演練。

台中市第三警分局立德派出所今天表示，日前清晨6時許接獲報案求救電話，驅車趕往指稱旅店，但現場卻寧靜沒異樣。員警找到報案人曾男，他一臉驚恐、顫抖地說：「有人要打我！」，員警不斷地安撫情緒。

曾男說，他生病沒辦法工作，無法清償借款，才南下躲債，沒想到債主帶人找來，不但有人拿棍子到房間來敲門討債，債主也在旅店外面等，他嚇得不知所措，拜託員警一定要救他，帶他去派出所避一避。

但旅店老闆娘卻聽得一頭霧水，向警方指名，她自己坐櫃檯一整個晚上，都沒有人出入，員警察覺事有蹊蹺，先將曾男帶到派出所休息平復情緒。

員警從曾男提供的資訊聯絡道他在台北的房東及協助過他的志工，才得知曾男是台北市社會局安置多年的對象，近年出現失智症狀，最近也有妄想及幻聽現象、他生活單純並未欠債，也未聽過曾遭到威脅，與人相處狀況不錯。

員警得知曾男所述猶如電影情節逃債生涯都是虛擬的，陪著他到火車站搭車北返，連繫由社工接續照顧，曾男一路還不斷感謝警方保護他的安全，他很感動可以安全回家。

警方提醒，家人如曾有走失紀錄或失智情形，可向各區公所申請愛心手鍊，也可帶易走失家人前往各分局偵查隊捺印指紋建檔，警方如有接獲報案可即時掌握身分協助返家。