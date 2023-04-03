據第一財經報導，取得一份巨人網路創始人史玉柱內部講話紀要。其中提到人工智慧（AI）對遊戲未來的影響會很大，且AI在遊戲領域是更容易發揮的，更表示「遊戲＋AI」是大勢所趨，未來公司須重點佈局。

史玉柱表示，遊戲研發階段，在美術、程序上，AI可以作為一個輔助工具提高效率、節約人力；在遊戲策劃上AI可以發揮更重要的作用，以往想找到好的數值要不斷去摸索，但是AI能很迅速找到最佳數值，與人工相比又快又準。

而在遊戲營運階段，不同於現在對玩家分類要用人工去分、分不了很細，透過AI可以將玩家分成幾百類，每一類玩家都有不同的玩法，甚至匹配不同的數值。

史玉柱認為，AI會有廣泛的應用，貫穿整個遊戲研發營運運營全過程。他提到之前收購的以色列高科技公司Playtika，去盡職調查（Due Diligence）時很驚訝發現團隊沒有核心的策劃，而是請了特拉維夫大學教授在公司兼職做演算法，策劃全是AI。這個公司的模式是自己不研發遊戲，通過收購遊戲，用AI優化策劃。

史玉柱說，「前幾年統計過一組資料，他們在幾年裡收購了7款遊戲，後來平均一款遊戲一年玩家人數增加2到3倍、收入增長10倍，這個就是AI的威力。」