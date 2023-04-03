樂天循環杯首次亮相。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市與樂天球團合作，在主場球季4月2日起開始導入循環杯，球季期間全場域內的飲料，包括啤酒、汽水、手搖飲等，全數以循環杯取代一次性飲料杯，預估整年下來可減10萬個一次杯。不僅如此，樂天循環杯更是首次亮相，讓進場球迷在觀賞球賽的同時也能一起響應環保。

環保局長陳世偉表示，近年來海洋廢棄物汙染及減塑等環保議題越來越受重視，無論是國內外皆陸續訂出一次用產品源頭減量及減塑目標，環保署也在去年公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，國內許多知名業者如星巴克、統一超商及全家便利商店都開始配合推出自有的循環杯推動計畫及服務。

陳世偉說，桃園今年則規畫以單點大量使用的各類活動或場館為推動主軸，以嶄新推行方式積極提出循環共享的新環保觀念。經統計，桃園循環杯推廣至今使用量換算高度已相當於3.2座101大樓，今年更首創結合樂天球場及國內棒球熱潮，全年桃園主場球季的60場比賽都能讓入場觀賽的觀眾使用到桃園循環杯，整年預計可減少10萬個一次性飲料杯。

環保局補充，此外15日、16日更將搭配世界地球日舉辦「循環永續主題日」，內容包含二手惜物市集及闖關換小禮等活動，藉由球員衣物、球具拍賣，賦予舊物新生命，另外球員穿著的球衣、球帽也是使用寶特瓶環保紗製作，融入SDGs元素傳達永續意象，希望藉由小小的改變，翻轉民眾的環保思維，從日常生活做起，打造永續桃園美麗城市。