總統蔡英文現正於中美洲友邦訪問，其行程持續受到各界關注。對此，根據一份以相關話題為題的網路民調投票結果顯示，有高達近7成網友認為，蔡英文此次出訪時在美國的「過境外交」，對台美關係是沒有幫助的。

入口網站《Yahoo》3月30日起以「蔡英文出訪友邦，掀國際關注，你的看法是？」為題進行網路民調投票，本次投票共有三題，統計時間至今（3）日，共計有2.5萬人參與該次投票。

在問題一「你有在關注蔡英文出訪消息嗎？」64.8%的網友不關心，關心者則有27.6%；問題二「你認為蔡英文此行對台美關係有幫助嗎？」方面，69.5%的網友認為沒幫助，其中50.3%的人認為完全沒幫助、19.2%不太有幫助，認為有幫助的網友，則有19.8%。

最後在「蔡英文擬與美眾院議長麥卡錫會面，你認為會對兩岸關係帶來衝擊嗎？」這題，64.9%的網友認為會衝擊，其中44.2%一定會，20.7%可能會；22.7%的人則認為不會衝擊兩岸關係，其中9.6%一定不會，13.1%不太會。