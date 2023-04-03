總統府提供

蔡英文總統「民主夥伴共榮之旅」當地時間2日晚間在貝里斯舉行僑宴，蔡英文表示，未來會持續努力深化臺灣和貝里斯的交流。她要告訴大家，臺灣會堅定守護我們共享的價值，為全球的繁榮、區域的和平穩定，做出更多的貢獻。「我們一起繼續努力，一起給世界一個更好的臺灣」。

蔡英文出訪中美洲友邦，2日上午結束在瓜地馬拉共和國的訪問行程，轉往貝里斯。訪團經過1個多小時的飛行，於當地時間2日下午（臺北時間3日清晨）抵達貝國Philip S. W. Goldson國際機場。

蔡英文晚間宴請僑界代表時致詞表示，上次來是2018年第一個任期的時候，那時是擔任總統的第3年，現在疫情告一段落，可以到各處訪問邦交國，並與僑民有見面的機會，她真的很高興今天能夠再來貝里斯看看來自臺灣的鄉親。

雖然貝里斯和臺灣地理距離很遙遠，但她認為，大家的心一直都很近。這3年，我們在兩地共同面對疫情的挑戰，當臺灣捐贈口罩給各個國家的時候，大家也向國際社會提供防疫物資。每當談到臺灣對國際防疫的貢獻，談到「善的循環」，大家也都是其中的一分子，她要謝謝大家的努力。

蔡英文表示，這幾年來，臺灣和貝里斯互動越來越密切，大家在這裡努力的工作，讓臺灣與貝里斯的邦誼越來越緊密，相信大家都貢獻了很大的力量。這裡有駐館同仁、技術團夥伴、替代役，以及海外工程公司的夥伴們，感謝大家站在第一線執行國際合作計畫，與貝里斯人民站在一起。

她提到，這次訪問有一個非常有趣的行程，就在明天下午，要去了解「種羊生產計畫」，她很期待，相信這幾年大家的努力，會有很豐碩的成果。 未來也會持續努力深化臺灣和貝里斯的交流。

現場有考察團的人員，蔡英文表示，他們前天去瓜地馬拉買咖啡；現在來貝里斯買可可。希望臺灣與貝里斯的雙邊貿易，可以更好，也希望促進臺灣和貝里斯經貿文化交流，讓臺灣的民眾能夠品嘗來自貝里斯的好滋味。

蔡英文也感謝僑胞朋友積極替臺灣發聲，支持臺灣的國際參與。現在全球疫情趨緩，除歡迎大家有空的時候回臺灣看一看，也要請大家一起繼續打拚，讓臺灣的國際空間可以更寬廣。

她要告訴大家，臺灣是世界的臺灣，民主自由就是我們與國際的共通語言，也是通往世界的關鍵道路，臺灣會堅定守護我們共享的價值，為全球的繁榮、區域的和平穩定，做出更多的貢獻。「我們一起繼續努力，一起給世界一個更好的臺灣」。