宜蘭頭城鎮第五公墓百合陵園火化場經改建後，預計一年可處理170件火化案件；怎料，當鎮公所2021年向審計室申請報廢時，竟發現該火化場1件遺體都未燒化過，遂內政部要追討近4000萬元工程款。鎮長蔡文益說，報廢是前任鎮長提出的，待他了解後會向審計室說明，也會與內政部協商討論。

百合陵園是頭城鎮公所公共造產的經營項目之一，提供土葬區、納骨堂及火化場、靈堂、停車場等設施服務，堪稱為景觀優美的現代化墓園；而火化場是由鎮公所在2003年及2005年，陸續向內政部爭取3900多萬元經費，於2006年興建完成。

因附近居民強烈抗議，一致認為火化場對環境與空汙會造成影響，且未取得聯外道路用地等問題，完工後遲遲未啟用，遂淪為「蚊子館」；經公所多次與民眾溝通協調，加上縣府積極督促，終於在2015年正式啟用。公所預計一年可處理170件火化案件，每件收費3000元，提供當地民眾殯葬需求。

據了解，因火化場沒有大體冷凍室，使用上不方便，且位置偏遠，家屬仍以土葬居多，根本沒遺體可燒，無生意可做；公所不堪負荷每年虧損百萬元，故於2017年熄火關爐。而頭城鎮公所在2021年向監察院審計室與內政部申請火化爐報廢，理由是設施老舊，且不符合現在空汙標準與需求。

經查，審計室發現火化爐完成近20年，竟從未燒化過任何一具遺體，要求鎮公所說明原因；另內政部是補助單位，也要求公所解釋，同時認為公所違背當初補助目的且未實際執行，要一併追討3900萬元工程款。

蔡文益表示，這是他上任前的事，完工到報廢都未經手，是收到縣府轉知內政部來文，才知此事，對於火化場工程完工卻未執行一事，會再釐清細節並向審計室和內政部提出說明，覺得遭追討工程款很不合理。