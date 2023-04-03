警政署派出女警至中信兄弟主場，訪問總教練與球員，看他們對反詐騙趨勢了解多少。（取自影片）

兄弟總教練林威助說，旅日時媽媽曾接到假綁架的詐騙電話。（取自影片）

與球員的反詐騙訪談過程，搭配後製剪輯與字幕，活潑有趣。（取自影片）

透過影片也宣傳政府普發6000的正確程序，別被釣魚網站、簡訊等詐騙。（取自影片）

正妹警衝兄弟主場堵訪 林恩宇：看到警察要先跑！

警政署NPA署長室YouTube頻道近日上了一部「正妹女警突擊兄弟主場│看看這些身手敏捷的棒球員，防詐戰力高不高│球員慘痛經驗大分享，差點人財兩失？」影片，由北市警局外事科女警至中信兄弟球場，對總教練林威助等人堵麥追訪，聊聊幾個常見詐騙受法，以及提醒民眾有關政院普發6000元，別被釣魚網址騙了。因為是訪談，比起一般照本宣科的反詐騙宣導活潑有趣，網友反應熱烈，甚至有球迷留言：「我為了這支影片，訂閱警政署帳號。」

影片全長6分29秒，不長也不短，但就連警界內部人士都評價，這支反詐騙影片，是「難得能一口氣看完，又不覺得尷尬」的作品，尤其擔任訪談特派員的外事女警陳意慈，和球員互動自然，一來一往的對話，配上幾個網路迷因、哏圖的剪輯手法，頗能貼近社群網路的節奏。

影片最先受訪的是兄弟總教頭林威助，他說之前旅外在日本時，媽媽曾接到詐騙歹徒的電話，「你兒子在我手上！要匯錢」老人家會比較緊張一點，但他強調媽媽並沒有相信，反倒是媽媽有幾個朋友，真的被這種假綁架騙。緊接著登場的牛棚教練林恩宇，搞笑問訪談的警察團隊，「你們都是警察嗎？」笑說他的習慣，看到警察要先跑。

而來自多明尼加的捕手「阿福」則說，自己國家也很多詐騙，曾碰過以UBER名義傳送的釣魚簡訊連結，但他沒亂點。投手呂彥青指出，從沒接過詐騙電話，不過近來確實不少誘騙投資的簡訊，他也點破：「這麼好賺，你幹嘛不自己去賺？」內野手「小可愛」江坤宇被問到是否碰過「感情詐騙」，他回稱沒有，女警笑說：「大家都很機靈。」

此外包括WBC中華隊長王威晨、抗荷英雄投手吳哲源等人，也透過接受女警訪問關於普發6000元相關程序，傳遞給大眾包括正確登記網址、政府不會寄簡訊email通知、不會電話要求操作ATM等資訊。

至於去年轟動社會的海外求職詐騙，曾在海外打球的球員提醒，別貪一時的快錢，人還是要腳踏實地一點；同時認清自己能力在哪，出國工作沒這麼容易，要慎選。阿福則被問到台灣治安，他讚許稱，在台灣能自在和家人逛逛走走，非常安全。

影片獲得熱烈迴響，有球迷在影片下留言，「這樣的宣導方式我覺得很好，多多以這樣的方法訪問各個不同的職業明星，間接讓粉絲們接受到正確的資訊。」還有人說，第一次這麼認真看完宣導短片，拍得很棒！