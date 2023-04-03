女星葉子楣曾在8、90年代憑驕人身材而爆紅，出演多部大尺度影視作品如《聊齋艷譚》、《玉蒲團之偷情寶鑑》、《跛豪》、《夜生活女王霞姐傅奇》，成為紅極一時的三級片艷星，不過她在與圈外人交往後便逐漸淡出演藝圈，近日有網友曬出一張聚會照，葉子楣的近況也隨之曝光。

從網友曬出的照片中可見葉子楣與黃錦燊、陳欣健及許冠文於酒樓聚會，只見她身穿水藍色衫，一頭俐落的短髮、打扮隨意，身材相當纖細卻難掩豐滿的上圍，保養得相當好。而與她合照的男星分別是已經80歲的許冠文與78歲陳欣健，兩人看起來相當神采奕奕，陳欣健在上個月廣州開了一場演唱會，當時葉子楣、魏秋樺、黃百鳴、夏韶聲、林偉等都有到場支持，場面非常熱鬧。

葉子楣與黃錦燊、陳欣健及許冠文於酒樓聚會。(圖/微博)

事實上，當年葉子楣曾與鄭則仕、呂良偉、周星馳等合作，憑傲人身材深受觀眾喜愛，雖然她形象性感，卻堅持三點不露，更在事業當紅之際淡出演藝圈。1992年葉子楣與脊骨神經科醫生呂錫照相戀，不過2018年呂錫照在飛往美國途中心臟病發猝逝。據了解，因為呂錫照和前妻育有一子，葉子楣才跟呂錫照協議不領證結婚，也不生兒育女，葉子楣受訪時曾說，兩人剛開始交往兩年確實有衝動想結婚，後來覺得麻煩就沒去辦。