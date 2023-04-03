美方持續協助我國強化國防韌性，外交部今於書面報告中強調，此為美方印太戰略「關鍵因素」，亦指出台美關係是我國對外關係重要一環，雙方合作現況對我國安全及維護台海現狀而言，是堅若磐石的防線，因此我國未來將依據國家整體政策，持續與美國國會及行政部門溝通討論，逐步深化合作夥伴關係。

立法院外交及國防委員會6日將邀請國防部部長邱國正、外交部次長、國家安全局副局長報告「地緣政治下台美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」，並備質詢，書面報告於今日送至立院。

外交部書面報告指出，台美關係是我國對外關係的重要一環，在與我國無邦交之國家中，僅美國制訂《台灣關係法》做為推動雙方實質關係及全方位合作之法律依據。而近年台灣在地緣戰略及全球高科技供應鏈之關鍵地位愈形受到國際的重視，台美亦持續深化在外交及安全合作之夥伴關係，雙邊溝通管道順暢、互信基礎穩固，雙方合作現況對我國家安全及維護台海現狀而言，無疑是「堅若磐石」的堅強防線。

報告稱，拜登政府在外交及安全層面積極落實「印太戰略目標」，美國總統拜登就任以來，即持續強調印太區域之重要性，去年2月11日發布「印太戰略」提出五項戰略目標，包括「促進自由開放之印太」、「建立區域內外連結」、「推動區域繁榮」、「強化印太安全」及「建立區域韌性因應跨國威脅」，其行政團隊並依據該擘劃積極投入資源以落實相關戰略目標。

報告指出，美方具體作為包括美國副總統賀錦麗去年7月12日出席太平洋島國論壇峰會時宣布「美國太平洋島嶼國家戰略」；美國務院過去一年亦積極推動在印太島國新建或復設使領館，包括今年2月2日正式宣布駐索羅門群島大使館復館運作，並籌辦駐馬爾地夫大使館開館事宜，亦與東加及吉里巴斯諮商設館；此外，美國去年亦提供區域國家超過20億美元之援外經費，協助其發展基礎建設及經濟紓困。

報告說，安全層面上，澳、英、美三國領袖今年3月13日發布聯合聲明，正式宣示「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）未來推動方案，具體說明AUKUS逐步協助澳洲取得核動力潛艦之路徑圖，包括將基於英國設計打造第一代AUKUS核動力潛艦，以強化軍事能力，嚇阻區域衝突。此外，美國防部長奧斯汀今年初訪問菲律賓，規畫啟動4個「強化國防合作協定」據點供美軍使用，以實際行動展現維護印太區域穩定之堅定決心。

報告強調，協助台灣強化國防韌性是美國「印太戰略」之關鍵元素，拜登政府於「印太戰略」報告中，明確凸顯台灣在該戰略之重要性，強調美國「將強化與台灣關係，並與區域內外盟友夥伴合作，以維持台海和平穩定，營造環境確保台灣未來係符合台灣人民意志及最佳利益並以和平方式決定」，美國行政部門及國會亦紛以實際行動協助台灣強化國防安全。

報告指，拜登政府上任後多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」助台強化安全，9度宣布對台軍售。在所發布的「國家安全戰略」中，亦明確指出維護台海和平及穩定對區域與全球繁榮至關重要，更符合美國恆久利益。近期以來，更持續聯合理念相近國家，分別在雙邊及多邊場域，共同表達台海和平穩定之重要性，包括美國與日本、歐盟、韓國及紐西蘭之元首峰會，以及「七大工業國集團」（G7）、「美澳部長級諮商」（AUSMIN）之聲明等，均曾納入及發表相關文字。

此外，美國防部長奧斯汀近於 3 月 23 日出席美國聯邦眾議院「撥款」委員會國防小組之聽證會中亦指出，國防部已組成「老虎小組」（Tiger Team）指派國防部資深官員每週、每月定期開會，集思廣益確保台灣取得各項必要武器等。

報告提及，去年12月美國國會分別通過《2023會計年度綜合撥款法》及《2023 會計年度國防授權法》，內容不僅包括「外國軍事融資」（FMF）及「區域緊急庫存」等各項強化台灣安全的具體倡議，亦要求行政部門在「國際軍事暨訓練」（IMET）計畫下協助台灣強化防衛能力，及增進台美防務的互通性等，高度展現美國會支持台美安全合作之跨黨派強勁立場。

外交部說，奠基於民主自由共享價值之台美關係，在當今國際戰略格局下益加凸顯其重要性，拜登政府及美國國會亦持續透過各項具體作為助我強化國防，並穩定印太區域情勢，對我整體國家安全當具正面助益。我國未來將依據國家整體政策，持續與美國國會及行政部門溝通討論，以穩健步伐逐步深化合作夥伴關係，共同維護台海及區域的和平與穩定。