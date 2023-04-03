由於九份、金瓜石地區的遊客暴增，瑞芳分局3日下午1時起，啟動A級管制。（新北市警察局提供／張志康新北傳真）

由於九份、金瓜石地區的遊客暴增，瑞芳分局3日下午1時起，啟動A級管制。（新北市警察局提供／張志康新北傳真）

由於九份、金瓜石地區的遊客暴增，瑞芳分局3日下午1時起，啟動A級管制。（新北市警察局提供／張志康新北傳真）

清明連假第三天，由於基隆北海岸的天氣不錯，不少民眾紛紛走出戶外踏青。新北市瑞芳分局表示，由於進入金九地區的民眾暴增，自3日下午1時起，啟動A級管制，將遊客導流至新9號停車場和水湳洞停車場停車，並轉搭接駁公車上山。

瑞芳分局表示，東北角地區因有戶外山海景點，又是往返宜花東重要替代道路，因先前228連假曾湧入大量人潮，而實施交通管制，預計人潮將再次湧入因此全面戒備。

瑞芳分局解釋，所謂的「A級管制」，是當九份地區停車場停車量達8成且回堵至102線與北37線路口時啟動，此時將導流民眾將車輛開往新9號停車場和水湳洞停車場停車，並轉搭接駁公車上山。

若遊客人數持續增加，瑞芳分局也將進一步啟動「雙A級管制」，除公車、當地居民、持有通行證、入住民宿或婚喪喜慶等車輛外，其餘車輛只出不進，直至車流舒緩為止，期間也將請遊客改至週邊景點，避免人潮擁擠。