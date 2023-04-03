失智是現代人相當擔憂的疾病，如何從飲食中預防頗受關注。上月（3月）刊載於國際期刊的研究指出，飲食中攝取較多鎂這一礦物質的人，擁有較大的腦容量和較少的白質病變，這兩者都與較低的失智症風險相關，也就是飲食中攝取較多鎂的人，罹患失智症的風險較低。

根據衛福部委外的調查，台灣罹患失智症的人口約30萬人，其中65歲以上的人約每13人有1人失智，80歲以上者約每5人有1人失智。失智症對當事人及其家屬是相當艱辛的過程，因此學界致力於預防及延緩失智症的到來。

腎臟科醫師王介立在其臉書分享，刊載於3月17日的《歐洲營養雜誌》（European Journal of Nutrition）的一篇研究，研究指出，飲食攝取高含量鎂的人擁有較大的腦容量和較小的白質病變，這兩者都與較低的失智症風險相關。研究顯示，相較於平均攝取量350毫克的人，每天飲食攝取550毫克鎂的人，當其到了55歲時，大腦年齡可比較年輕1歲，此現象在女性尤其顯著。

王介立並表示，鎂含量較高的食物包括綠葉蔬菜（菠菜、甜菜葉、甘藍）、堅果種子（南瓜籽、太陽花籽、杏仁、核桃、巴西堅果）、全穀類（燕麥、糙米）、豆類（黑豆、大豆、扁豆）、魚類（鮭魚、鯡魚、鯖魚）、黑巧克力，可供想藉由飲食多攝取鎂的民眾做為參考。