缺蛋持續延燒，目前每台斤產地價及批發價來到45.5元及55元的歷史高價，然而每台斤破百元的黑市價格已經在市面氾濫，加上近期爆出有不肖業者拋售囤蛋，許多人批評是蛋商有蛋故意不賣，導致零售端也大缺。有蛋商不滿指出，少數蛋蟲的行為不該怪罪到全體蛋商，雞蛋供應本當以營業客戶優先、零售次之，「不懂這樣做錯在哪」？

據農委會最新雞蛋產銷資訊指出，當前產蛋雞隻約3116萬隻，較上周3158萬隻再少42萬隻，雞蛋每日生產量從上周12萬箱(每箱約200顆)降至11萬1500箱，距離滿足國人每日用量的2400萬顆仍有一段缺口。

不願具名蛋農指出，蛋商要面對的是簽約的客戶，足量供應給對方是誠信和義務，自己到中南部產區加錢包蛋場的蛋，為的就是有蛋就好，結果蛋賣完了被零售客人臭駡「有蛋故意不賣」，這樣的責備根本不公平。

另有餐飲業者說，現在每箱蛋的價格一直在漲，前陣子每箱從900多漲到1100元已經很高，現在甚至有來到1600元的誇張價格，「如果現在有1箱1100元的請告訴我，我馬上去買」。