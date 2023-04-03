亞洲盤中油價應聲飆漲近6%，西德州中級原油（West Texas Intermediate）價格暴漲5.74%，來到每桶80.01美元，布倫特原油（Brent）也大漲5.67%，達每桶84.42美元。

法新社報導，除了今天宣布的減產，俄羅斯已決定無視美國要求增產的呼籲，延長每天減產50萬桶的措施，有可能引發通貨膨脹和升息壓力。

沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、阿爾及利亞和阿曼5月起到年底將每天減產超過100萬桶，這是自石油輸出國組織和結盟油國（OPEC+）去年10月每天減產200萬桶以來的最大減產。

也是OPEC+成員的俄羅斯表示，每日減產50萬桶的措施將延長至年底，還說這是「負責任的預防行動」。

官方沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）表示，沙國能源部官員「強調這是旨在支持石油市場穩定的預防措施」。

石油專家吉塔尼（Ibrahim al-Ghitani）告訴法新社，在美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉，瑞士銀行集團（UBS）匆促收購瑞士信貸（Credit Suisse）導致油價下跌後，主要產油國做出減產決定。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120403