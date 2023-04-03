台中市衛生局長曾梓展擔任洗手大使，教導學童宣導正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。（台中市衛生局提供／馮惠宜台中傳真）

施勝桓小兒科診所院長施勝桓指出，幼童罹腸病毒，以咽頰水泡、咽頰炎為主。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

施勝桓小兒科診所院長施勝桓指出，大童或國小以上學童罹腸病毒，才會有典型的手足口症。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

揮別COVID-19疫情陰霾，全台各地湧現人潮，唯近日忽晴忽雨，也讓腸病毒蠢動，依據疾病管制署監測資料顯示近日全國腸病毒門急診就診人次一周上升16.1％，已出現1例重症病例；開業小兒科醫師施勝桓清明連假開診，陸續收治幾位小病號，有病童家長幼稚園中班的兒子就醫，還聲稱全班陸續有5人患腸病毒，兒子發燒、喊喉嚨痛，沒想到也中了。

依據疾病管制署監測資料顯示，今年全國腸病毒門急診就診人次呈現緩升趨勢，上周門急診就醫2988人次，較前一周（2573人次）上升16.1％，且國內今年已有1例腸病毒重症確定個案，台中市衛生局長曾梓展也說，兒童腸病毒每周門診量約300人，較去年同期增3倍，呼籲家長，讓學童把口罩帶好、勤洗手預防。

有鑑於腸病毒即將進入流行期，台中市衛生局也攜手麥當勞叔叔之家在連假前夕舉辦校園洗手宣導活動，由於衛生局長曾梓展擔任洗手大使宣導正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」以及「洗手5時機：吃東西前、和小寶寶玩樂前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」以預防腸病毒。

開業醫施勝桓清明連假不休診，從連假首日4月1日就陸續收治因腸病毒就醫的病號，其中又以幼兒最多，症狀以咽頰炎、發燒為主，並且罕見有21歲疑似病患，咽頰出現水泡，其中一名幼稚園中班病童家長也抱怨，兒子同班已有5人陸續確診腸病毒，孩子一發燒他趕忙帶來看診，果然被發現合併咽頰炎。

施勝桓表示，腸病毒大多為輕症，主要症狀嬰兒以病毒疹為主，幼兒則是喉嚨痛、咽頰炎，大一點的小朋友才會出現典型手足口症，卻罕有嘔吐、腹瀉，一般而言7天內即可痊癒；但如果病童出現嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等症狀，則要小心是併發重症，應儘速前往腸病毒責任醫院就醫。

至於預防之道除注意戴口罩、加強手部衛生及呼吸道咳嗽禮節等，施勝桓提醒比起用酒精清消，以漂白水進行環境消毒更實際。