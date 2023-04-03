被公司裁員竟衷心感謝老闆？不太合常理的文被分享後，引起網友熱烈討論。原PO透露，他工作僅3年，就領了7位數資遣費，開除他的老闆甚至幫忙介紹工作；不過這篇文被虧爆，直呼原PO根本在幻想。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，他到一家員工數20多人的中小企業上班，目前27歲，月薪約5萬2。有一天老闆跟他說，這家公司的員工都40幾歲了，「等大家退休我就要把公司收了」，擔心原PO屆時中年失業，勸他另謀出路。

老闆因覺得抱歉，給了高達150萬元資遣費，同時幫原PO介紹去大公司上班，還承諾只要遇到困難，公司也會照顧他。原PO進一步說，老闆甚至讓他在最後上班那幾天專心準備面試，一想到要離開了，感到不捨。

「150萬元太佛了吧！老闆是在開公司還是開宮廟」，網友直呼不可思議，原PO雖然薪水不差，但工作3年給破百萬元的資遣費，世間少有，「你可以認他當乾爹了，真的佛心」、「能遇到他是福氣，好好珍惜」、「說不定老闆沒子孫，以後財產也是充公，乾脆把以前賺的拿來發」。

不過也有網友認為文不合理，除了基數太誇張，以該公司員工普遍40多歲計算，距離老闆收掉公司還有20年，「這時候勸你另謀高就？還是他本來就希望你離職」、「幻想文吧，認真找工作比較重要」。