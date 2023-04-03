1顆闖到馬路上的籃球，害得女騎士摔車，全身多處擦挫傷。(民眾提供)

台中37歲王姓女子，2日中午騎機車行經台灣大道四段附近巷弄時，1顆籃球突然從路旁滾到路中間，王女因閃避不及，機車失控打滑後整個往側邊摔，不但車子多處毀損，王女也摔得全身多處擦挫傷。王女摔車過程的影片被PO上網，網友直呼「瞬間感覺超痛」。

這起事件發生在2日中午12點多，從行車紀錄器的影片上可以看到，王女騎車經台灣大道四段671巷往天保街方向，突然從騎樓滾出1顆籃球，王女機車車頭撞上籃球後，她連人帶車整個倒地、久久無法動彈，之後才緩慢爬起。

影片中可看到王女相當痛苦，有網友留言指說，過去也遇到類似情況，前輪輾到球，直接摔個狗吃屎；也有網友大呼「重重的摔倒，鎖骨可能骨折」、「感覺超痛，撞好大力」及「那個重摔臉朝下太痛了吧隔著銀幕看都痛」、「門前地當停車場還能兼籃球場」。

警方調查，當時是一旁住家的孩子在屋內玩球，未料球滾出門、還滾到馬路上，才釀成車禍，所幸王女送醫救治後無大礙，後續責任仍在釐清中。