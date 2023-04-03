原為國民黨不分區立委的陳以信，近日宣布2024將投入台南市第六選區的立委選戰，返鄉挑戰民進黨籍現任立委王定宇。國民黨主席朱立倫讚賞，陳在立法院「敢衝、敢講」，絕對是大家最好的選擇。對此，Youtube《桃園孫先生》今（3）日也發起了網路投票。

截至3日中午12點30分，短短三小時就有超過5000人參加該投票，針對「國民黨立委陳以信要去台南挑戰民進黨立委王定宇」的題目，有28%的網友認為「陳以信會挑戰失敗」、而相信「陳以信會挑戰成功」的民眾則高達68%、「其他意見」為1%、「沒意見」為3%。

對於陳以信南征，網友紛紛留言表示，「陳以信加油！邪不勝正！加油！台南有救了！」、「砲火一致，一定下架民進黨」、「台南人該清醒了」、「王定宇如果還能贏，就讓南部人自求多福了」、「失敗，挑戰失敗也去」、「以他的條件、能力對付王定宇綽綽有餘，只要選民有點智商，穩贏」

不過也有網友擔憂，「陳以信太溫和，將不敵狼群的抹黑攻擊」、「難度不輕」、「台南人真的清醒過來了嗎？」、「台南人太狠了」、「如果苗栗被笑自成一國，台南高雄屏東已經立國數十年，沒有人笑話了」、「台南綠到出汁！」