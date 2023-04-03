民間社團「雲林500會」力挺副總統賴清德參選總統，3日在雲林縣斗六市舉辦遊行，告知民眾「雲林信賴之友會」即將成立，希望大家踴躍加入，500會會長林世堯表示賴清德有國際觀、經濟觀，了解年輕人需要什麼，可帶領台灣走向更好的未來，因此特別發起「雲林信賴之友會」，全力支持賴清德。

「雲林500會」3日雇用廣告宣傳車穿梭斗六市，訴求「和平愛台灣、發展雲林縣」、「守護台灣、守護雲林」、「2024全力支持賴清德」，並告知民眾「雲林信賴之友會」即將成立，數十名支持者在斗六圓環手拿「雲林挺賴信賴」、「信賴 Team Taiwan」、「雲林信賴之友會」等布條，呼籲大家共襄盛舉。

「雲林500會」會長林世堯表示，台灣堅持自由民主價值，目前台灣處於生存發展的關鍵時刻，一定要選出最有利台灣的總統人選，賴清德關心台灣、放眼國際，對台灣整體發展有完善規畫。賴因小時候家境不好，所以特別了解基層民眾需求，很重視年輕人的未來，當選總統後一定可以讓台灣更美好。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠也到場支持，強調明年總統大選的結果，將影響台灣未來民主自由的發展，相信賴清德是總統最佳人選。「雲林500會」近日將成立「雲林信賴之友會」，請大家踴躍參與，希望此次活動能發揮帶頭效果，把挺賴聲音傳遍全雲林、全台灣，讓「信賴之友會」遍地開花，幫助賴清德順利當選總統。